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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 12:33 BJT

〔日本个股〕三菱汽车宣布2012年末停止在荷兰的汽车生产

路透东京2月6日电---日本三菱汽车(7211.T)周一宣布,将在2012年末停止在荷兰工厂的汽车生产.在荷兰停止生产的车型包括Colt次紧凑型汽车,以及Outlander运动休旅车(SUV).

三菱汽车表示,荷兰工厂停产後,将继续自日本和泰国向欧洲市场供应产品.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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