《中国2000年以来国债发行情况一览表》--2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---2011年中国继续实施积极的财政政策,但因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模减少, 全部国债发行量为1.54万亿元人民币,较2010年减少逾一成. 以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币): 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5 11,832.60 记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4 613.90 凭证式 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900 1,400 储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400 1,551.41 特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- -- -- 总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9 15,397.91(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣