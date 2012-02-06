版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 13:54 BJT

更正:〔路透基点〕扬州京国实业贷款案利率为中国人民银行基准利率的115%

(更正:译文有误,首段应为"10年期贷款",非"八年期")

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士表示,扬州京国实业有限公司6亿元人民币10年期贷款,利率为中国人民银行基准利率的115%.一如此前报导,含全部费用的价码较该基准利率高30%.

中国银行江苏分行是委托主办行.中国建设银行为共同主办行,承贷3亿元人民币.中国银行扬州分行为代理行,承贷余下的3亿元人民币.中国银行扬州分行为中国银行江苏分行的次级分支.

筹得款项将用作旗下扬州京华城的一般企业用途.扬州京华城是集商业、购物和娱乐于一体的综合性产业.

本案由京华城土地及房产担保.扬州京华城生活置业有限公司为此项交易提供担保.

该笔贷款以每半年非等额分期付款方式偿还.

协议已於1月6日签署.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐