〔欧元区数据〕2月Sentix投资者信心指数升至负11.1

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林2月6日电---市场研究机构Sentix周一称,欧元区投资者信心指数2月出现改善,因欧洲央行(ECB)放出的低成本贷款帮助提振了市场信心.
欧元区2月Sentix投资者信心指数上升10点至负11.1点,跟踪预期的分项指数从1月的负23.5猛升至负6.3,为去年5月以来最高.
"ECB采取的额外货币刺激举措--2011年12月提供银行的三年期贷款--在投资人眼中显然是改变局势的主因."Sentix在报告中称.
追踪现况的分项指数也从负18.8升至负15.8.有约1,000位民间和机构金融市场人士参与该调查.(完)
--编译 高琦; 审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。