〔欧元区数据〕2月Sentix投资者信心指数升至负11.1

路透柏林2月6日电---市场研究机构Sentix周一称,欧元区投资者信心指数2月出现改善,因欧洲央行(ECB)放出的低成本贷款帮助提振了市场信心.

欧元区2月Sentix投资者信心指数上升10点至负11.1点,跟踪预期的分项指数从1月的负23.5猛升至负6.3,为去年5月以来最高.

"ECB采取的额外货币刺激举措--2011年12月提供银行的三年期贷款--在投资人眼中显然是改变局势的主因."Sentix在报告中称.

追踪现况的分项指数也从负18.8升至负15.8.有约1,000位民间和机构金融市场人士参与该调查.(完)