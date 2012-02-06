主要国家经济指标预测--2月7日****

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月6日(一)
2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,958
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%
0330 澳洲央行利率决定 2月 4.00% 4.25%
0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9
同时指标(较上月) -- -1.1
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差53 逆差44
进口(亿欧元) -- 418
出口(亿欧元) -- 374
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -0.3% -0.6%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- +0.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- +2.0%
1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加72 增加203.7
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%
(亿日圆) 3,369 1,385
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 +6.4% --
报纸招聘广告 -2.6% --
0030 澳洲零售销售(较前月) 12月终值 -0.1% +0.2%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负11.1 负15.0
1100 德国工业订单(较前月) 12月 +1.7% +0.9%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 55.7 --
(经季节调整) 64.1 --
2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 持平 +0.5%
雇佣职位(较前季) +0.5% 持平
受薪工时(较前季) +0.6% +0.15% (完)
--整理 艾茂林/王冠中
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。