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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--2月7日****

路透2月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月6日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,958

2月7日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.20%

0330 澳洲央行利率决定 2月 4.00% 4.25%

0500 日本领先指标(较上月) 12月 -- +0.9

同时指标(较上月) -- -1.1

0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差53 逆差44

进口(亿欧元) -- 418

出口(亿欧元) -- 374

1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -0.3% -0.6%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 -- +0.1%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 -- +2.0%

1500 美国IBD消费者信心指数 2月 -- 47.5

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加72 增加203.7

2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%

(亿日圆) 3,369 1,385

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 +6.4% --

报纸招聘广告 -2.6% --

0030 澳洲零售销售(较前月) 12月终值 -0.1% +0.2%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负11.1 负15.0

1100 德国工业订单(较前月) 12月 +1.7% +0.9%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 55.7 --

(经季节调整) 64.1 --

2145 新西兰劳动成本指数(较前季) 第四季 +0.7% +0.5%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 持平 +0.5%

雇佣职位(较前季) +0.5% 持平

受薪工时(较前季) +0.6% +0.15% (完)

--整理 艾茂林/王冠中

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