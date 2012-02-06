〔澳洲经济〕洪水迫使数以千计人离开家园,但煤炭业尚未受影响

路透珀斯2月6日电---受洪水影响,数以千计的澳洲人周一被迫离开家园.部分地区水位达到纪录水平,并导致一人死亡.当局对昆士兰州和新南威尔士州十几条河流发出水情预警.

澳洲煤炭工业主要集中在这两省,但基本未受影响,缓解了全球煤炭价格像去年那样因洪灾飙升的担忧.

但大雨料对该地区的农业造成不利影响,尤其是棉花、甘蔗、大豆和玉米.

澳洲气象局预测,部分地区洪水将持续数周.

全球矿商XstrataXTA.L称,洪水对其业务无影响.

不过Queensland Resources Council执行长Michael Roche称,该行业仍然担心,若降雨不减弱,导致洪水更加泛滥,会造成中断.(完)