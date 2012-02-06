〔路透基点〕璨圆光电五年期贷款已获八家银行超额承贷

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,截至目前,有八家银行参与璨圆光电股份有限公司3061.TW的28亿台币五年期贷款,认贷规模达32亿台币.

台湾银行担任委托主办行、额度分配行兼代理行.

目前承诺提供贷款的银行包括:农业金库、台银人寿、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、台北富邦银行和台湾人寿.还有几家银行正考虑加入该贷款.

贷款以土地、厂房和机械设备作抵押,包括A部分用於再融资的18亿台币定期贷款,以及B部分用作运营资本的10亿台币循环信用额度.

利率为90天期商业本票次级市场利率加码87个基点,税前利率底限为1.6%.

贷款价码分四级:

* 共同主办行需承贷7亿台币或以上贷款,可得20个基点先付费用

* 承办银行需承诺5-6.99亿台币贷款,可得15个基点先付费用

* 经理行需承贷3-4.99亿台币,可得7个基点先付费用

* 一般参贷行需承贷2-2.99亿台币,可得5个基点先付费用.

A部分以等额分期方式每半年还款一次,分九期偿还,平均年限为三年.

若A部分实际取用额不足授信额度的80%,或B部分每三个月的实际取用额不足授信额度的50%,需支付10个基点承诺费.(完)