〔中国债市〕高收益债管理办法或近期公布,短期难重塑市场信心(更新版)

(新增分析师,交易员和业内人士评论)

路透上海2月6日电---中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导高收益债(垃圾债)相关办法有望近期颁布,且最快本月落地实施.但业内人士表示,此举短期内难以改变投资者对垃圾债信用风险的担忧.

据第一财经报导,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债相关办法已拟订完毕,只等近期上会颁布.

"管理实行备案制,项目由主承销商向交易所备案即可;期限不限,甚至1年之内也可,最快2月份可能会实施."报导援引中国证券业协会证券资信评级专业委员会委员周沅帆称.

北京一券商人士就此对路透表示,"前一段证监会(就高收益债)调研了一些数据,(相关办法)3月之前应该会推出来."

华南一位券商分析师则称,目前市场对於低评级债风险回避情绪比较重,该办法的出台短期内难以改变投资者对於垃圾债信用风险的担忧.

"以高收益企业债的特点看,目前出台(办法),能够吸引多少投资者的注意,我个人不敢过於乐观,(投资者信心恢复)这个需要个过程."她称.

华南一券商交易员持更加悲观态度,他称"对这个市场不看好,觉得供给没问题,但需求几乎是0,几乎没有流动性,发债发不出来."

垃圾债正式的名称叫"高收益债",指的是评级低於投资级的债券,由於违约风险高,它们通常支付较高的收益.

证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.[ID:nCN1327990]

第一财经并引述业内人士表示,高收益债的开闸,可能将许多实际上的"垃圾债"打回原形,债券投资者亟须树立风险意识.

报导并称,一些与会代表希望高收益债券同原有的债券无缝对接,定位为利率高於普通债券的私募债,发行主体的范围可以非上市的中小企业为主,但又不限於此.

从去年初审计署报告引发地方政府债务违约担忧以来,债券市场出现云投集团重组被叫停,山东海龙(000677.SZ)评级遭调降,监管层清查房地产公司信托融资等多个风险事件,低评级城投债和房地产公司债更是成为众矢之地.部分高风险信用债年化收益率一度超过10%.(完)