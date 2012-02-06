〔中国债市〕高收益债管理办法或近期公布,短期难重塑市场信心(更新版)

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(新增分析师,交易员和业内人士评论)
路透上海2月6日电---中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导高收益债(垃圾债)相关办法有望近期颁布,且最快本月落地实施.但业内人士表示,此举短期内难以改变投资者对垃圾债信用风险的担忧.
据第一财经报导,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债相关办法已拟订完毕,只等近期上会颁布.
"管理实行备案制,项目由主承销商向交易所备案即可;期限不限,甚至1年之内也可,最快2月份可能会实施."报导援引中国证券业协会证券资信评级专业委员会委员周沅帆称.
北京一券商人士就此对路透表示,"前一段证监会(就高收益债)调研了一些数据,(相关办法)3月之前应该会推出来."
华南一位券商分析师则称,目前市场对於低评级债风险回避情绪比较重,该办法的出台短期内难以改变投资者对於垃圾债信用风险的担忧.
"以高收益企业债的特点看,目前出台(办法),能够吸引多少投资者的注意,我个人不敢过於乐观,(投资者信心恢复)这个需要个过程."她称.
华南一券商交易员持更加悲观态度,他称"对这个市场不看好,觉得供给没问题,但需求几乎是0,几乎没有流动性,发债发不出来."
垃圾债正式的名称叫"高收益债",指的是评级低於投资级的债券,由於违约风险高,它们通常支付较高的收益.
证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.[ID:nCN1327990]
第一财经并引述业内人士表示,高收益债的开闸,可能将许多实际上的"垃圾债"打回原形,债券投资者亟须树立风险意识.
报导并称,一些与会代表希望高收益债券同原有的债券无缝对接,定位为利率高於普通债券的私募债,发行主体的范围可以非上市的中小企业为主,但又不限於此.
从去年初审计署报告引发地方政府债务违约担忧以来,债券市场出现云投集团重组被叫停,山东海龙(000677.SZ)评级遭调降,监管层清查房地产公司信托融资等多个风险事件,低评级城投债和房地产公司债更是成为众矢之地.部分高风险信用债年化收益率一度超过10%.(完)
--发稿 曲伟治/刘昕; 审校 曾祥进
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣