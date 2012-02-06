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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 13:23 BJT

〔澳新汇市〕澳元因澳洲零售销售意外疲软而下滑,央行降息机率上升

* 零售销售疲弱且通胀受抑,增添政策放松机率

* 分析师料澳洲央行周二降息25个基点,结果或很有悬念

* 欧元受压,兑澳元和新西兰元接近历史低点

* 希腊债券协议最新截止时间为1000GMT

路透悉尼2月6日电---澳元周一在六个月高位下方止步,部分因意外疲弱的零售销售数据加大了澳洲本周降息的机率,引发获利了结,即便全球人气改善似乎不支持降息.

澳元兑美元AUD=D4日内下滑0.5%至1.0719,周五曾攀至8月以来最高位1.0794,因乐观的美国非农就业报告提振风险偏好.

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