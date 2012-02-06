〔澳新汇市〕澳元因澳洲零售销售意外疲软而下滑,央行降息机率上升

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 零售销售疲弱且通胀受抑,增添政策放松机率
* 分析师料澳洲央行周二降息25个基点,结果或很有悬念
* 欧元受压,兑澳元和新西兰元接近历史低点
* 希腊债券协议最新截止时间为1000GMT
路透悉尼2月6日电---澳元周一在六个月高位下方止步,部分因意外疲弱的零售销售数据加大了澳洲本周降息的机率,引发获利了结,即便全球人气改善似乎不支持降息.
澳元兑美元AUD=D4日内下滑0.5%至1.0719,周五曾攀至8月以来最高位1.0794,因乐观的美国非农就业报告提振风险偏好.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣