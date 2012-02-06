修正:〔中国基金〕TPG宣布其人民币基金首期募集40亿元,开始寻找投资机会(更新版)

(更正:内文倒数第三段"去年"8月有误,应为"2010年"8月)(新增公司高层评论和背景)

* 首期募集形成40亿元投资能力

* 其中90%认购来自私人投资者

* 100亿元总额中有逾五成认购为私人资本

路透上海2月6日电---美国知名私募股权基金TPG Capital[TPG.UL]周一表示,其两只人民币基金已成功首期募集,合计将形成约40亿元的总投资能力,完成募集目标总额的40%;并已开始积极寻找投资机会.

TPG中国区联席主席王(先+先)在新闻会上称,首期募集中90%的认购额度来自於私人投资者,而非政府相关机构.TPG的计划是在总额为100亿元人民币的基金中,超过50%向私人投资者募集.

"从民间融资是最难的一步,接下来大型金融机构就顺理成章,...保险,社保是我们下一步争取的投资人."他指出.

自2009年起,凡在中国境内发行股票并上市的公司,国有股东需将其持股数的10%无偿划转给全国社会保障基金理事会.目前国家对於国有资本占主导的风险投资基金是否列入国有股东尚无定论,但民营资本占多数的风投基金应被排除在需转持的范围之外.

王(先+先)透露,新成立的人民币基金,将投向TPG有成功投资业绩和经验的行业,例如零售、医疗卫生等;以及寻找能够提供运营管理增值服务的投资机会,例如参与国企改制.

TPG是国际知名私募股权投资企业中唯一同时发起成立两只人民币基金的公司,而且也是目前募资总额最大的之一.

2010年8月,TPG计划在上海和重庆成立两只人民币基金,计划募集规模均为50亿元人民币.按国际惯例,一只股权基金自宣布开始募集至完成全部募集,大致需要1-3年的时间.

TPG目前管理逾480亿美元的资产,在通过杠杆收购、资本结构调整、分拆、合资以及重组而进行的全球股市和私募投资上有着丰富经验.其投资领域涵盖金融服务、旅游及娱乐、科技、工业、零售、消费、媒体以及医疗保健等多个行业.

全球知名私募股权基金正加速进军中国,例如黑石集团(BX.N)在上海浦东设立百仕通中华发展投资基金,计划募集约50亿元人民币;凯雷集团[CYL.UL]首只人民币基金2010年已完成首次交割,获得24亿元的注资承诺,其最终目标为50亿元.(完)