〔路透基点〕八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元贷款案--RLPC

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,已有八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案.
作为委托主办行和额度分配行,台北富邦商业银行和中国信托商业银行分别承贷1.2亿和1.1亿港元.2011年9月,这两家银行为这笔交易提供了预先融资.
四家银行获得联席承办行头衔,分别是玉山商业银行(承贷8,500万港元)、台新国际银行(承贷8,500万港元)、中华开发工业银行(承贷8,000万港元)和大众银行(承贷8,000万港元).
高雄银行和台湾工业银行均获得经理行头衔,各自承贷7,000万港元.
以上银行已在12月21日签署此贷款案.
是次贷款通过凯雷为了海尔电器投资案而设立的一家特殊目的实体(SPV)--Hawaii Asia Holdings Ltd借入,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330个基点.
联席承办行承贷1.2亿港元或以上,获得含全部费用的价码为370个基点.经理行承贷8,000万-1.19亿港元,获得含全部费用的价码为360个基点.
凯雷在2011年8月称,已同意通过投资海尔电器的可换股公司债,再加上其他投资安排,其持股比例有望达到9%.这些可转债将作为上述7亿港元贷款的抵押品.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣