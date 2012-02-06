〔路透基点〕八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元贷款案--RLPC

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,已有八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案.

作为委托主办行和额度分配行,台北富邦商业银行和中国信托商业银行分别承贷1.2亿和1.1亿港元.2011年9月,这两家银行为这笔交易提供了预先融资.

四家银行获得联席承办行头衔,分别是玉山商业银行(承贷8,500万港元)、台新国际银行(承贷8,500万港元)、中华开发工业银行(承贷8,000万港元)和大众银行(承贷8,000万港元).

高雄银行和台湾工业银行均获得经理行头衔,各自承贷7,000万港元.

以上银行已在12月21日签署此贷款案.

是次贷款通过凯雷为了海尔电器投资案而设立的一家特殊目的实体(SPV)--Hawaii Asia Holdings Ltd借入,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330个基点.

联席承办行承贷1.2亿港元或以上,获得含全部费用的价码为370个基点.经理行承贷8,000万-1.19亿港元,获得含全部费用的价码为360个基点.

凯雷在2011年8月称,已同意通过投资海尔电器的可换股公司债,再加上其他投资安排,其持股比例有望达到9%.这些可转债将作为上述7亿港元贷款的抵押品.(完)