《中国2012年已发行公司债一览表》--2月6日

路透上海2月6日电---以下为中国2012年已发行的公司债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 大众公用 1月 16 6 6.98% AA+ ( 600635.SS ) (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.95%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 远兴能源 1月 10 5 8.00% AA 第三年末投资者选择权 ( 000683.SZ ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 26 注:1.*代表新增. 2. 2011年公司债发行中标明细表请点选[ID:nCN1341806].(完) 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审 核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由 央行主导.(完) --整理 边竞; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》