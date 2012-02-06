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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 13:51 BJT

《中国2012年已发行公司债一览表》--2月6日

路透上海2月6日电---以下为中国2012年已发行的公司债具体情况:

  发行主体 发行时间    规模       期限   票面利率  主体评级    代码         附加条款
                    (亿元人民币)  (年)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  大众公用    1月       16          6      6.98%     AA+                 
  (600635.SS)                (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.95%)     
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  远兴能源    1月       10          5      8.00%     AA                  第三年末投资者选择权
  (000683.SZ)                     
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  合计                  26

  注:1.*代表新增.
     2. 2011年公司债发行中标明细表请点选[ID:nCN1341806].(完)

  在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审
核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由
央行主导.(完)

  --整理 边竞; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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