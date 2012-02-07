《中国银行业分析》经济放缓让银行业因"祸"得福,政策春风化解再融资压力

* 经济下行压力令监管层关注银行体系稳健

* 银行业面临的政策压制或迎来向好拐点

* 下调分红比例大大缓解银行再融资压力

* 新资本监管要求或适度放缓

作者 谢衡

路透北京2月7日电---虽然中国经济增速放缓还没有让银行业伤筋动骨,但监管层已经开始未雨绸缪.在银行业过去几年承受逆周期资本监管的重压之後,下调分红比例可能是政策环境转暖的第一缕春风.

中国银行体系是经济增长最重要的助推器,亦是保障房等重点基础建设的主要资金来源.保护银行资本可持续增长,维持银行体系的稳健,避免不同风险的叠加效应,或将成为中国经济在龙年实现软着陆的关键.

"除了汇金扶持银行的举动外,种种迹象表明,银行业面临的政策压制正迎来向好的拐点.在维持经济稳定增长和防范系统风险的政策取向下,中国的银行业正迎来久违的春天."国海证券银行业分析师宁宇称.

中央汇金公司上周五称,为提高大型银行通过自身积累支持可持续发展的能力,拟支持工商银行(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)分红比例维持不变.[ID:nCN1370246]

东方证券银行业分析师金麟认为,更值得注意的,是降低分红率背後的监管层态度.目前看,真正有动机、有能力推动汇金公司降低分红率的只可能是银监会.而这意味着监管层已经充分意识到了银行靠二级市场融资的负面影响,转而谋求强化银行内生增长能力,从而降低对二级市场的融资依赖.

"若如我们所判断,监管层的态度已经开始转向保护银行资本的可持续性,那麽资本监管进一步加码的可能性已经微乎其微."金麟称.

交通银行金融研究中心银行业分析师仇高擎亦认为,这是跟今年的宏观调控导向相配合的.银行再融资压力太大,既不利於银行服务实体经济,对资本市场的稳定发展也不利.

中国总理温家宝此前在全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求.从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.同时,要促进中国股市的协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092873]

国海证券预计2011年中资上市银行利润同比增长约31%,2012年则为19%左右.即使保持目前估值水平不变,今年19%的业绩增长也为上市银行股价上升提供了两位数的空间.

**银行再融资压力大降**

三大国有银行降低分红率的消息甫一传出,业界最直接的解读就是,将大大缓解2012年中资银行在股市上融资的压力,向市场释放出积极的利好信号.

"我们认为上市银行的再融资即将告一段落."金麟称.

金麟认为,中资上市银行基本已经不再会发生新的再融资行为.而在银行资产增速逐步放缓的环境下,当前银行普遍高於20%的ROE可以支持15%以上的规模增长.也就是说,未来的银行资本基本不会再有消耗,银行不会再依赖于二级市场融资.

交银国际发布的银行业报告亦认为,目前四大行除了农行资本充足率略高於9.5%的监管下限,其他三家银行都较为充足,2012年没有大规模融资需求.若汇金进一步降低分红率,有利於进一步减轻未来融资压力.

据申银万国测算,对四大行2012年核心资本充足率正向贡献在10BP左右,其中工行(601398.SS)为22BP,农行(601288.SS)为9BP,中行(601988.SS)(3988.HK)为9BP,而建行(601939.SS)(0939.HK)是10BP;若从2011年的净利润分红开始实行,2011年四大行减少向汇金分红300亿,2012年减少350亿,2013年减少400亿.

"由於汇金公司的举动往往体现着政策的走向,因此我们认为上市银行在前两年经历了大规模股权融资後,今後在

政策和市场的制约下,外源式股权融资将不再是首选."宁宇称.

宁宇认为,未来一方面中资银行将向资本节约业务转型,另一方面在加大内源融资以及创新资本补充工具上下功夫.

2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.

目前已经公布融资方案但尚未实施的中资银行有光大银行(601818.SS)发行400亿元H股,招商银行(3968.HK)(600036.SS)A+H股配股350亿元,北京银行(601169.SS)定向增发118亿元,以及民生银行(1988.HK)(600016.SS)H股再融资90亿元等.

**新监管要求或适度放缓**

实际上,让市场近两年来一直深陷於上市银行不断向股本市场进行融资圈钱忧虑的重要原因之一,就是中国监管当局对资本充足率等监管指标要求的日益严苛,导致中资银行资本缺口压力大增.

"监管新规导致资金缺口压力,使各银行不断寻求新的融资计划.这两年,银行再融资成了冲击中国股市的洪水猛兽."一家国有商业银行高管说.

而近日有媒体报导称,中国银监会将适度放松即将实施的新资本监管要求,包括考虑允许商业银行将超额损失准备计入风险资本缓冲,同时将个人经营性贷款,以及小微企业贷款的风险权重下调等.

"虽然我们认为资本充足率管理办法徵求意见稿大幅度放松的可能性不大,但在经济增速放缓背景下,适度放松资本监管符合逆周期监管的方向,对银行股形成利好."交银国际报告称.

中国银监会去年发布了更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ",其中包括系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%;核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%;贷款拨备率不低於2.5%等.并要求资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标.[ID:nCN1781445]

对此,国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松就曾撰文指出,虽然从单个指标的标准看提高的百分比并不多,但当损失准备金和资本双升的效果叠加、资本充足率和杠杆率双升的效果叠加、监管标准较高和指标定义较严的效果叠加时,短期内银行业所面临的资本压力冲击就可能显着加大.

业内分析人士就认为,於宏观审慎原则的要求,不能一味强调更高要求、更严格的约束,要充分考虑监管制度在实际操作可能带来的影响和难度,在增强风险控制的过程中尽量减少其负面影响,尤其是对宏观经济的影响.

中银国际发布的最新报告称,展望未来,银监会资本新规的实施时间虽然可能推迟,但实施後由於需要对操作风险计提资本,四大行的资本金还会面临一定压力.若资本新规如期实施,银行业在2013年可能仍将面临再融资的问题.(完)