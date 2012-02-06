《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月6日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *武汉港务集团 7 3.5 12 2/14簿记建档 浦发银行 AA 2/16 2/17 中国银行 ============================================================================================= *江西高速 40 30 12 2/13簿记建档 国开行 AAA 2/14 2/15 民生银行 ============================================================================================= 长江电力 205 40 12 2/7簿记建档 建设银行 AAA 2/8 2/9 (600900.SS) 农业银行 ============================================================================================= 中粮集团 100 40 12 2/7簿记建档 中国银行 AAA 2/8 2/9 农业银行 ============================================================================================= 广州汽车集团 15 4 12 2/7簿记建档 建设银行 AAA 2/8 2/9 ============================================================================================= 江苏悦达集团 10 10 12 2/7簿记建档 光大银行 AA+ 2/8 2/9 ============================================================================================= 汕头港务集团 5 2.5 12 2/7簿记建档 光大银行 AA- 2/8 2/9 ============================================================================================= 五矿集团 50 30 12 2/8簿记建档 光大银行 AAA 2/9 2/10 ============================================================================================= 北京顺鑫 3 3 12 2/8簿记建档 民生银行 AA 2/9 2/10 农业集团 ============================================================================================= 巨力集团 12 4 12 2/8簿记建档 交通银行 AA- 2/10 2/13 中信银行 ============================================================================================= 永辉超市 15 7 12 2/8簿记建档 中国银行 AA 2/9 2/10 (601933.SS) 招商银行 ============================================================================================= 正邦集团 4 4 12 2/8簿记建档 南京银行 AA- 2/9 2/10 招商银行 ============================================================================================= 重庆粮食集团 2 1 12 2/9簿记建档 招商银行 AA- 2/13 2/14 ============================================================================================= 华电国际 15 15 12 2/10簿记建档 工商银行 AAA 2/13 2/14 (600027.SS)(1071.HK) ============================================================================================= 精达股份 4.6 3 12 2/15簿记建档 浦发银行 A+ 2/17 2/20 (600577.SS) ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *厦门海翼集团 17 10 5 2/13簿记建档 工商银行 AA+ 2/14 2/15 光大银行 ============================================================================================= *广西建工集团 5 2 3 2/13簿记建档 华夏银行 AA- 2/15 2/16 ============================================================================================= 广西铁路 8 8 5 2/7簿记建档 兴业银行 AA+ 2/8 2/9 投资集团 ============================================================================================= 浙江兴合集团 10 6 5 2/7簿记建档 中信银行 AA 2/9 2/10 ============================================================================================= 太原重工 15 5 5 2/8簿记建档 兴业银行 AA 2/9 2/10 (600169.SS) ============================================================================================== 云南世博 7 3.3 3 2/9簿记建档 建设银行 AA- 2/10 2/13 旅游集团 ============================================================================================= 锦州港 9 1 3 2/13簿记建档 浦发银行 AA 2/15 2/16 (600190.SS) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南京化学工业园 1.71 1.71 3 2/8簿记建档 民生银行 AA+ 2/9 2/10 中小企业集合票据 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ==================================================================
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。