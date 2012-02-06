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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 13:55 BJT

〔澳洲股市〕收高逾1%,因美国就业数据乐观提振风险偏好

路透悉尼2月6日电---澳洲股市周一收高逾1%,因美国就业数据意外强劲,支撑了投资者对高风险资产的偏好.

矿业股领涨,力拓(RIO.AX)攀升2.6%,至72.30澳元.必和必拓(BHP.AX)上涨1.6%,至38.21澳元.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高1.05%,或44.8点,报4,296点,扳回上周0.9%的跌幅.上周是该指数今年以来首度录得一周跌幅.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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