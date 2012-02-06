〔美国个股〕通用汽车计划几年内将利润率从约6%提高至10%--WSJ

路透2月6日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)财务长Daniel Ammann在接受华尔街日报采访时表示,公司计划在未来数年将利润率从目前的约6%提升至10%.

若能实现这一利润率目标,基於通用汽车上年的营收水平,则获利可能达到150亿美元,净利或超100亿美元.根据这篇报导,通用上年营收估计接近1,500亿美元.

华尔街日报称,通用已证实此收入预估.

该报另援引两位见过相关数据的人士表示,通用在2月16日公布业绩时,或会公布2011年净利创约80亿美元的历史最高,受助于中国经济成长及北美公司获利强劲.

无法立即在美国常规工作时段以外联系到通用置评.

通用汽车2011年重夺销售冠军宝座,距离其2009年申请破产不到三年时间.(完)