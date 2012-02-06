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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 14:09 BJT

《外汇动态》宏观基金买盘提振美元/日圆

0552GMT---美元兑日圆JPY=上涨0.2%,报76.75日圆,交易员们称宏观基金大量吸纳该货币对.

其他交易员称,美元兑日圆因进一步的空头回补而获得支撑,上周五美国就业数据乐观引发美国公债收益率(殖利率)的一波反弹行情.

停止单料在77.00下方,阻力位在77.00略上方的100日移动均线切入位77.16日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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