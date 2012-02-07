《中国债券市场每日交易备忘》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多200亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为3.73%
国开行至多200亿元人民币10年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值83bp
长江电力(600900.SS)40亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建行和农行主承
中粮集团40亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,中行和农行主承
广州汽车集团4亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,建行主承
江苏悦达集团10亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承
汕头港务集团2.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承
广西铁路投资集团8亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,兴业银行主承
浙江兴和集团6亿元五年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承
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二、新债上市:
国家开发银行200亿元七年期固息金融债120202,票面利率3.83%
深圳神州通投资集团3亿元一年期短期融资券041268001,票面利率8.50%
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
无
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中
包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.[ID:nCN1372844]
--上海证券报周二引述保险业人士透露,近日中国证券登记结算公司下发《关於保险机构
证券投资交易有关开户、结算等事项的通知》,保险机构独立席位可能会被收回.
国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%)
公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%)
2/10公布1月进出口贸易数据
2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
==============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 曲伟治/曹巍浩
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