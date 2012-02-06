《Russell专栏》沙特调降亚洲客户油价,是纯粹的市场行为与伊朗无关

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/郑茵

路透澳洲朗塞斯顿2月6日电---很容易将沙特下调对亚洲炼厂索要溢价,视为沙特当前竭尽所能展现其可以满足亚洲客户所有需求.沙特是全球最大的石油出口国,而亚洲则是其最大的消费地区.

而当伊朗石油供应中断的可能性越来越大,由此带来的紧张情势使得亚洲炼厂担忧何处获得所需原油.值此情形下,这样想就更理所应当.

不过这样可能过分解读了沙特的动作,当讨论油市时加入地缘政治因素通常有风险.

这并不是说沙特并非试图令市场宽心--其将向炼厂提供所需的每一桶原油.

显而易见,沙特当前在安抚市场,正如沙特阿拉伯石油部长欧那密近期表示的那样,若伊朗原油供应中断,沙特可以快速提高产量.

不过这很有可能是,沙特仅仅调整官方售价(OSP)来反映当前市场实际情况.

12月沙特阿美上调其对亚洲炼厂供应的主要阿拉伯轻质原油溢价,溢价与欧洲和北美相比达至八年来最高.

当时我写道,沙特可能错误评估市场了,因亚洲炼厂不满意上调溢价,且声称要降低从沙特的采购量.

12月向亚洲出口的阿拉伯轻质OSP是每桶阿曼/迪拜均价加4.15美元,而对於欧洲而言,则是每桶布兰特原油均价减去0.35美元.

当时阿曼原油接近每桶110美元,而布兰特原油价格与之相仿,毫无疑问沙特向亚洲客户索要的价格过高.

此後向亚洲的OSP一路回落,1月时首先宣布溢价降至每桶2.05美元,随後是在周日,溢价再次下调至1.55美元.

同期向欧洲东北部的折价在2月扩大至1.75美元,但依据昨日结算的3月运载的船货,折价被削减至0.85美元.

欲览沙特原油在各地区不同售价图表,请点击(here)

欲览各国从伊朗进口原油图表,请点击(link.reuters.com/dab65s)

实际上,对亚洲的原油升水在12月大幅跳涨已经被扳回,对欧洲的原油贴水则大致保持不变.

这也许反映出,基准原油(即亚洲的阿曼和迪拜原油以及欧洲的布兰特原油)价格多少有所趋近.

近月布兰特/迪拜期货转掉期(EFS)在10月13日为每桶7.20美元,到2月3日已收窄至2.75美元.

虽然这样的价差并没有真的被沙特人用来计算油价,但表明用欧洲标准来衡量,中东原油近几个月有所升值,沙特阿美OSP的变化中反映了这一动向.

未来几个月中东原油亦有可能与布兰特原油保持平价水准,尽管理论上说,炼厂不会心甘情愿,因为中东原油是重质油,且含硫较高.

这反映出市场担忧伊朗原油将遭遇欧美制裁,同时忧虑伊朗会采取一切手段给予回击,从先发制人地停止出售石油,到试图封锁霍尔木兹海峡等等.全球有大约20%的石油通过该海峡.

这些担心促使亚洲炼厂设法把握更多的原油供应,并制定应急计划,以防来自伊朗的供应枯竭,或由於制裁造成的取得难度提高.

即便是历来反对西方制裁伊朗的中国,据信该国也正在寻找伊朗以外的石油供应.

当然,他们也正在激烈地讨价还价,以便低价买入伊朗石油,和那些发现有机会买进便宜石油的其他亚洲买家没什麽两样.

亚洲,尤其是中国,其经济形势要比深陷主权债务危机的欧洲好很多,这更加剧了这场因伊朗核计划而起的地缘政治忧虑.

一方面,美国经济正脱离衰退之後的缓慢成长阶段,而亚洲经济体表现之好惹人注目,虽然经济成长有所放缓,但比起被衰退阴云笼罩的欧洲却好多了.

这有助於使人确信,亚洲的石油需求将带来全球需求增长,使中东原油得到比布兰特原油更强的支撑.

看来沙特OSP近期的变化反映的就是这一点,而不管有什麽其它消息干扰市场.(完)