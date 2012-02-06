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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数创三个月收盘高位,因美国就业数据乐观

路透东京2月6日电---日本股市日经指数周一创三个月收盘高位,因美国就业数据显示美国经济稳步复苏,提振市场对日本企业的希望.日企最近发布的财报令人失望.

日经指数.N225收高1.1%至8,929.20点,东证股价指数.TOPX上扬1.2%至769.85点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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