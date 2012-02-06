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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 14:20 BJT

〔韩国股市〕缩减涨幅收盘微升,银行股表现最佳

路透首尔2月6日电---韩国股市周一缩减盘初涨幅,收盘近持稳,因市场向上遭遇阻力位,引发抛盘打压股指.开盘後不久市场曾短暂触及六个月盘中新高.

银行板块涨幅居前,韩亚金融集团(086790.KS)飙升4.18%,友利金融控股053000.KS涨3.38%.

韩国综合股价指数.KS11微升0.04%,收报1,973.13点.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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