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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 14:25 BJT

〔标题新闻〕韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)将年产85.7万吨的1号装置利用率从70%提高到90%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D63U5]

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