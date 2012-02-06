〔中国股市〕沪综指小幅收升再创两个月新高,但连涨後面临调整压力

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透北京2月6日电---中国股市沪综指周一尾盘逆转跌势小幅收升,再创两个月收盘新高.分析人士称,大盘连升後或面临技术性调整压力,但短线股指上涨动能仍存,调整後预计继续展开震荡上行走势.
沪综指.SSEC收报2,331.136点,涨0.731点,或0.03%,前次收盘高点为去年12月7日的2,332.73点.今日沪市A股成交额减至672亿元人民币,上个交易日为701亿元.
湘财证券策略分析师徐广福表示,"从周线来看沪综指连续三周上涨,目前又在2,300点以上,即所谓的重要压力区域,指数可能会出现正常的技术调整."
此前沪综指连续三周累计上涨近8%,并於上周五收报至60日均线(2,320)上方,为近三个月来首次.
他认为,目前推动大盘上涨的动能还未消失,个股整体估值相对合理,下调存款准备金率的市场预期再度升温,可能促使场外资金在大盘调整後再度回流.短线看,预计沪综指回调至2,300点後再度攀升.
今日沪市化工,ST类股涨幅居前,深市则仍以中小市值个股表现突出.
沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,507.2点,跌0.37%,成交量为306,068手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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