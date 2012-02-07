《交易视点》中国债市2月或走势胶着,宜控制仓位并缩短久期--中信

路透上海2月7日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场月报认为，由於市场对未来经济走向仍存在分歧，2月债市或走势胶着，建议控制仓位并缩短久期。

**经济企稳回升**

2011年四季度GDP同比增长8.9%，季调後GDP环比折年率达到了9.5%左右，比三季度有比较明显的回升。12月季调後工业增加值环比折年率达到20%左右。另外，1月份PMI指数继续小幅回升至50.5。但1月份PMI产成品库存指数回落到48，在企业去库存的同时生产量连续回升，表明实体需求可能较为强劲。

以上数据都表明经济出现了企稳回升的迹象。未来经济走势主要取决於政策的放松节奏以及欧美经济形势的演化。

我们预计1月份CPI同比涨幅在3.8%-4.0%之间，2月份CPI同比涨幅可能下行到3.5%以下。经济的企稳回升暂时不会增加通胀上行压力，二季度CPI同比仍有望继续下行到3%以下。

**政策展望及市场研判**

随着通胀的下行，政策的基调从前期的控通胀转向为保增长。政策以松流动性为主，如果资金利率高於4%以上，准备金有望下调以改善流动性环境，如果资金利率处於3%附近，降准的概率下降。伴随着流动性的相对宽松，货币信贷增速将开始上升。

基於对基本面和政策面的分析，我们认为2月份市场将较为胶着。当前市场对经济回升的可持续性仍存在分歧。由於2月份国内宏观数据公布较少，因此扰动市场的主要因素是欧美经济数据、股市以及大宗商品市场的变化。

总体来看，我们认为，由於美国QE3的概率增加，欧洲出现金融系统危机以及经济大幅下行的概率下降，因此未来中国经济增长数据持续好於市场预期的可能性上升。

对於利率产品，由於前期收益率的下行已经在一定程度上隐含了经济下滑以及降息的预期；随着经济增速的企稳，收益率出现震荡的概率较大。而互换市场的反应要提前于现券市场，互换利率底部区域基本确立。

策略上，由於资金面会维持相对宽松，因此短端收益率的上行风险不大，持有短期国债和金融债都相对较为安全。从品种上来看，金融债的相对投资价值仍优於国债。总之，在目前的收益率水平下，不宜过度看多利率产品收益率的下行空间，我们建议控制仓位，缩短久期，品种上建议选择金融债。(完)

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