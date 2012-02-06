版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 14:55 BJT

〔全球金市〕现货金大跌後反弹,亚洲买家争相逢低买入

* 亚洲买家在金价下跌後买进

* 技术指标显示,现货金或反弹至每盎司1,742美元

* 关注1100GMT公布的德国12月工业订单

路透新加坡2月6日电---现货金周一在亚洲盘中反弹,因金价前一交易日下跌近2%後,亚洲买家争相进场逢低买入.而随着希腊接受新救助协议条款的最後期限临近,相关不确定性亦支撑金价.

周五公布的美国就业数据意外强劲,提振股市和工业金属,但金价录得一个多月以来最大单日跌幅,因数据打压了推出新的量化宽松措施的希望.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐