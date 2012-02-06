〔日股业绩〕铃木汽车第三季营业利润降2.8%,但维持年度获利预估不变

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透东京2月6日电---日本第四大汽车制造商铃木汽车(7269.T)周一公布,第三季营业利润下滑2.8%,因印度销售疲弱拖累业绩.尽管泰国洪灾及日圆走强料将冲击业绩,但该公司仍维持年度获利预估不变.
铃木汽车第三季度(10-12月)营业利润为230亿日圆(3亿美元),大致符合汤森路透I/B/E/S五位受访分析师平均预估的238亿日圆.
根据基於该公司九个月业绩的计算,净利下滑29%,至86.1亿日圆.
铃木汽车下调截至3月31日止年度的营收预估1,100亿日圆至2.50万亿(兆)日圆,因受到日圆强势及上季泰国洪灾影响.
铃木汽车副社长铃木俊宏在新闻发布会上谈到,洪灾使该公司在印尼机车生产减少约3.7万辆,匈牙利汽车产量则下降约1.3万辆.
受惠于成本削减,铃木汽车维持获利预估不变,预计年度营业利润为1,100亿日圆,较2010/11财年增加2.9%.21位分析师的平均预估为1,190亿日圆.
铃木汽车股价今年迄今已累计上涨约12%,与日本股市汽车类股指数的表现一致.德国大众汽车(VOWG_p.DE)持有铃木汽车19.9%的股份.
铃木汽车财报公布前股价收高1.6%,其他汽车类股亦强劲上涨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。