〔日股业绩〕铃木汽车第三季营业利润降2.8%,但维持年度获利预估不变

路透东京2月6日电---日本第四大汽车制造商铃木汽车(7269.T)周一公布,第三季营业利润下滑2.8%,因印度销售疲弱拖累业绩.尽管泰国洪灾及日圆走强料将冲击业绩,但该公司仍维持年度获利预估不变.

铃木汽车第三季度(10-12月)营业利润为230亿日圆(3亿美元),大致符合汤森路透I/B/E/S五位受访分析师平均预估的238亿日圆.

根据基於该公司九个月业绩的计算,净利下滑29%,至86.1亿日圆.

铃木汽车下调截至3月31日止年度的营收预估1,100亿日圆至2.50万亿(兆)日圆,因受到日圆强势及上季泰国洪灾影响.

铃木汽车副社长铃木俊宏在新闻发布会上谈到,洪灾使该公司在印尼机车生产减少约3.7万辆,匈牙利汽车产量则下降约1.3万辆.

受惠于成本削减,铃木汽车维持获利预估不变,预计年度营业利润为1,100亿日圆,较2010/11财年增加2.9%.21位分析师的平均预估为1,190亿日圆.

铃木汽车股价今年迄今已累计上涨约12%,与日本股市汽车类股指数的表现一致.德国大众汽车(VOWG_p.DE)持有铃木汽车19.9%的股份.

铃木汽车财报公布前股价收高1.6%,其他汽车类股亦强劲上涨.(完)