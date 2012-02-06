《外汇动态》3月底前出口商或需卖出一些欧元/日圆,或抑制欧元/日圆汇价

0631GMT---一家日系银行的交易员表示,日本出口商似乎已经着手处理了一直到3月底前的外汇对冲需求.不过另一位交易员表示,尽管对於大部分美元/日圆交易来说确实如此,但日本出口商或需要在3月底年度结账前卖出一些欧元/日圆.

他还表示,未来数周这种出口商资金流动可能有助於抑制欧元/日圆汇价的上涨,至少会在亚洲交易时段压制欧元/日圆.

近来几家日本主要的制造商表示,它们将欧元/日圆假定汇价设在100日圆左右.Panasonic(6752.T)上周五表示,其假定1-3月欧元/日圆平均汇价在100日圆.佳能(7751.T)则在1月末时表示,其预计2012年欧元/日圆平均汇价在100日圆.

目前欧元兑日圆EURJPY=R报100.29,较上周五尾盘下跌0.5%.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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