《交易视点》中国高等级信用债估值优势减弱,关注中低评级债--中信

路透上海2月7日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品月报认为，AAA级信用债的估值优势已不明显，2月如果下调存准率，可能对收益率有短期推动，若收益率有明显下降也许是调整仓位，由高等级债向中低等级债转移的较好机会。

**供给和需求**

经历1月份供给低谷之後，2-3月份供给逐渐恢复正常，低融资成本使得企业中长期债券融资意愿增强，供给将会增加。

商业银行小微企业金融债将大幅放量，潜在意向近3,600亿元人民币，可能挤占高等级债需求。

1月份基金类机构依然是信用债需求主体。重点关注两类新增投资者。第一为养老金，如果参照企业年金其投资信用债比例可达95%，但仍有赖于相关规则的制定；第二为RQFII（人民币合格境外机构投资者）的入市，首批募集资金80%以上投资固定收益证券，为国内市场提供新增的相对稳定的投资群体。

**高评级债估值优势已不明显**

高等级债收益率出现振荡的可能性较大。AAA级信用债的估值优势已不明显。1月份AAA级债信用利差缩窄40bp以上，与国债利差降至140bp，仅较历史最低水平高约40bp，继续缩窄需要回购利率的大幅下降。

乐观预期的修正可能会导致市场振荡。12月和1月份的数据表明，经济并未有想象中的差，前期过度乐观的预期可能存在修正的可能。

迟迟未明显下降的回购利率对信用债收益率的进一步下降有明显的约束。预计2月份如果下调存准，可能对收益率有短期推动，如果收益率有明显下降也许是调整仓位，由高等级债向中低等级债转移的较好机会。

**转向中低评级债**

信用风险的边际影响力逐渐减弱。经济企稳和政策放松，企业信用资质进一步恶化的可能性降低。後续可能仍会有企业评级被下调，但预计对市场影响较小，流动性和相对的估值优势将会更多的支撑中低评级信用债。周期性行业信用资质存在向好的可能。

经济衰退期信用债行情的演变。高等级债可能处於第二阶段的後期，而中低评级债可能才刚刚开始，其信用利差预计会持续缩窄，投资回报将会跑赢高等级债。

高等级与中低评级信用债相对优势已经开始转换。2011年9月至今行情演变的节奏正在发生变化，高等级债级债持续获得高净价收益的可能性在下降，而中低评级债在高利差保护及高票息收益方面有明显的优势，未来可能会超出高等级债。

AA级中票为代表的中低评级债的进攻性较好。以持有3个月为例，AA级债券风险抵御能力远强於AAA级债券，而进攻性也不差于高等级债，可能是较好的选择。

开始关注部分较优质的城投债。低评级债细分为AA实体企业的中低评级债和城投债代表的低评级债，09年底和10年初的经验显示高等级、中低评级及低评级债存在明显的先後轮动。目前依然处於AAA级债向中低评级债转移过程，预计当其它券种收益率大幅下降时城投债的高收益的稀缺价值才会凸显。建议在此过程中从新发城投债中精挑细选实质性违约风险较低的券，尝试性的买入持有。(完)

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