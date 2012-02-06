〔中国债市〕人民币利率互换略升,央行或恢复央票发行稀释政策放松预期

路透上海2月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅走升.本周央票开始报需求,央行或重启公开市场回笼操作,未来资金面持续宽松的态势将得以控制,且近期下调存款准备金率的可能性亦减弱,受此影响,IRS报价小幅上涨.

"央票重新恢复发行,说明央行想控制资金泛滥的局面,近期下调存款准备金的可能性不大了"上海一银行交易员称."一年的(IRS)在3.15%左右,比上周涨了一点,成交也比较活跃."

他指出,央票重新申报需求,说明央行已感觉当前资金面偏宽,想通过公开市场操作避免流动性过度泛滥,推测其近期下调存款准备金率的可能性降低,政策放松预期将降温造成IRS报价小幅反弹,预计近期将受政策预期波动的影响而呈现震荡走势.

已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3980/3.5420 3.1358/3.2242 3.0733/3.1650 3.1667/3.2600 3.1250/3.4650

上周五 3.3860/3.5540 3.0533/3.1433 2.9767/3.0700 3.0533/3.1500 2.9925/3.3425

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变动+0.0120/-0.0120 +0.0825/+0.0809 +0.0966/+0.0950 +0.1134/+0.1100 +0.1325/+0.1225

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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