〔中国债市〕人民币利率互换略升,央行或恢复央票发行稀释政策放松预期

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅走升.本周央票开始报需求,央行或重启公开市场回笼操作,未来资金面持续宽松的态势将得以控制,且近期下调存款准备金率的可能性亦减弱,受此影响,IRS报价小幅上涨.
"央票重新恢复发行,说明央行想控制资金泛滥的局面,近期下调存款准备金的可能性不大了"上海一银行交易员称."一年的(IRS)在3.15%左右,比上周涨了一点,成交也比较活跃."
他指出,央票重新申报需求,说明央行已感觉当前资金面偏宽,想通过公开市场操作避免流动性过度泛滥,推测其近期下调存款准备金率的可能性降低,政策放松预期将降温造成IRS报价小幅反弹,预计近期将受政策预期波动的影响而呈现震荡走势.
已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.3980/3.5420 3.1358/3.2242 3.0733/3.1650 3.1667/3.2600 3.1250/3.4650
上周五 3.3860/3.5540 3.0533/3.1433 2.9767/3.0700 3.0533/3.1500 2.9925/3.3425
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变动+0.0120/-0.0120 +0.0825/+0.0809 +0.0966/+0.0950 +0.1134/+0.1100 +0.1325/+0.1225
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣