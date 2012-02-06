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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:24 BJT

更正:〔国际油市〕布兰特原油期货守在114美元上方,关注希腊救助进展及伊朗情势

(更正:因译文有误,内文第一段及标题"收在"应为"守在")

* 希腊料将在周一就欧盟援助作出决定

* 伊朗紧张局势继续支撑油价

* 布兰特/WTI价差在升破技术点位後或进一步扩大

* 关注1500GMT公布的美国1月就业趋势指数

路透新加坡2月6日电---布兰特原油期货周一守在每桶114美元上方,因交易员权衡伊朗因素导致的供应受阻可能,以及希腊一旦对主权债违约,可能使欧元区陷入需求低迷的衰退的情景.

市场人士目前关注,希腊执政联盟会否接受新救助协议中的苛刻条款,以避免无序违约,有关决定料将於周一稍晚作出.[ID:nCN1370058]

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