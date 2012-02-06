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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:26 BJT

〔日本债市〕公债价格下滑,美国就业数据乐观提振风险偏好

* 市场基本仍保持低利率预期

* 日债市场人气恶化--路透调查

* 季节性需求可能提前发挥影响--巴克莱

路透东京2月6日电---日本公债价格周一下滑,此前优於预期的美国就业报告降低了市场对美联储将推出进一步刺激措施的预期,提振市场风险偏好.

但部分人士称,经济前景向好不改大家对利率将持於低位的预期.这意味着在日本当前财年於3月结束之前,市场进一步跌势有限,或令现货公债需求持稳.

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