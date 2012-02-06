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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:43 BJT

〔韩国汇市〕韩元受获利回吐影响下滑,公债价格走低

路透首尔2月6日电---韩元KRW=周一下滑,因投资者了结获利.市场对於希腊是否能够找到解决债务问题的对策的担忧加剧,尽管正面的美国经济数据稍早提振韩元上涨.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,120.8韩元,上周五当地市场收盘报1,118.3.

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