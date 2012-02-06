〔路透基点〕嘉兴市交通投资集团14亿元贷款被搁置--RLPC

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点引述知情人士的话称,嘉兴市交通投资集团有限责任公司14亿元人民币15至16年期贷款已被搁置,因缺乏市场承接意愿.
委托主办行--中国银行浙江分行希望将这笔此前由该行先行融资的双边贷款改为联合贷款.按目前情况,该银行将继续以双边形式执行该信贷案.
这项被搁置的贷款利率为中国人民银行同档期基准利率.包含全部费用的价码较该基准利率高5-10%.在三年宽限期後,将以半年度非等额形式分期偿还.
这批贷款由该公司设立的特殊目的载体(SPV)作为借款人.该SPV是为建设连接浙江嘉兴和萧山的钱江通道的北段延长部分所设.
根据当地媒体报导,上述工程於2011年底开工建设,计划於2012年底完工.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。