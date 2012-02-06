〔路透基点〕嘉兴市交通投资集团14亿元贷款被搁置--RLPC

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点引述知情人士的话称,嘉兴市交通投资集团有限责任公司14亿元人民币15至16年期贷款已被搁置,因缺乏市场承接意愿.

委托主办行--中国银行浙江分行希望将这笔此前由该行先行融资的双边贷款改为联合贷款.按目前情况,该银行将继续以双边形式执行该信贷案.

这项被搁置的贷款利率为中国人民银行同档期基准利率.包含全部费用的价码较该基准利率高5-10%.在三年宽限期後,将以半年度非等额形式分期偿还.

这批贷款由该公司设立的特殊目的载体(SPV)作为借款人.该SPV是为建设连接浙江嘉兴和萧山的钱江通道的北段延长部分所设.

根据当地媒体报导,上述工程於2011年底开工建设,计划於2012年底完工.(完)