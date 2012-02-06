版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:54 BJT

〔金属期市〕伦铜下跌,希腊接受新援助计划期限将至令市场谨慎

路透上海2月6日电---伦敦期铜周一下滑,因希腊接受新援助计划条款的最後期限将至,令投资者保持谨慎.这抵消了鼓舞人心的美国就业数据所带来的积极影响.该数据带动期铜价格上一日上涨近3%.

0730GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.6%,报每吨8,525.25美元.上周五铜价触及一周高点8,598.50,并连续第四周周线上涨.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐