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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 16:03 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,稍晚希腊需表示是否接受救助条款

0750GMT--欧元兑美元EUR=跌0.5%至1.3079美元,1000GMT是希腊联合政府表示是否接受新一轮救助条款的最後期限.

欧元弹离低点1.3052美元,进一步下跌将会瞄准2月1日低点1.3023.欧元兑日圆EURJPY=R跌0.4%至100.18日圆.美元指数.DXY上涨0.45%至79.280.美元兑日圆JPY=持稳於76.60日圆.(完)

--编译 田建华;审校 张涛

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