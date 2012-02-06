〔中国票据市场〕转贴利率续跌,流动性与投资价值好於其他信贷资产

路透北京2月6日电---中国票据市场转贴利率周一续跌.市场主流预期信贷规模将趋松,资金利率持续下降,加之相较其他信贷资产更好的流动性与投资价值优势,机构收票的兴趣很高,票据资产供不应求,推动转帖利率连续下探.

"(票据)转帖利率在降,大家有信贷规模宽松一些的预期,资金价格或随之走低,"华东地区一银行资深交易员称,"同时开票量没上来,票源紧张,票据供不应求."

他进一步指出,虽然有信贷规模宽松的预期在,但其尚未实际感受到;只是相较其他信贷资产,票据流动性更好,银票等品种的风险也会更小一些,加之当前收益有比较优势,故机构会在"贷款渴求稍微满足"之後,积极买入一些票据资产.

华南地区一银行交易员则表示,票据转帖利率尚处於下降通道中,其更青睐期限较长的票据.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一继续下跌,其中14天品种跌幅逾100个基点(bp).例行的存款准备金补缴款,并未给资金面带来明显的影响,流动性依然维持宽松态势,且14天以上的资金也供给渐显充裕. [CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.2908/7.8514 8.4565/8.0822 9.7096/8.9564

上日 8.3333/7.9039 8.4813/8.1453 9.6278/9.0709

------------------------------------------------------

变动 -4.25bp/-5.25bp -2.48bp/-6.31bp +8.18bp/-11.45bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1873%,较上日的6.2076%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3750/3.3013 3.4074/3.3520

上日 3.3780/3.3053 3.4134/3.3600

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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