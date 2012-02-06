〔中国债市〕信用债收益率估值续跌,低评级品种跌幅偏大--交易商协会

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海2月6日电---中国银行间市场交易商协会周一发布的最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值继续下跌,且跌幅有所扩大,低信用评级的品种跌幅相对偏大.
各品种中,一年期的AA+和AA信用等级的短融收益率估值降幅居首,为15个基点(bp),其他品种的信用债收益率估值跌幅,则介於0-8个bp之间.
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.39 -5 4.39 -1 4.41 0
AAA 4.53 -8 4.56 -5 4.61 -3
AA+ 4.99 -15 5.19 -8 5.24 -7
AA 5.98 -15 6.14 -7 6.23 -4
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将於每周一15:00在交易商协会网站公布.
短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.
而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/674727)
--发稿 曲伟治; 审校 曹巍浩/张喜良
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。