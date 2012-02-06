《英国央行焦点》经济虽现颓势扭转迹象,央行仍料扩增QE以协助复苏

路透伦敦2月6日电---英国央行本周料再推一轮量化宽松(QE),以帮助提振本国经济复苏,虽有多重迹象显示,英国经济在2011年第四季萎缩後或将转危为安.

上周一连串采购经理人指数(PMI)表现强劲,已引发众多分析师预期英国经济今年初有望避开衰退.但他们预计,英国央行在公布最新通胀预估时仍将保持谨慎.央行将於周三与周四讨论通胀预估.

英国政府由於承诺将消除巨额的预算赤字,在政策上无法大施拳脚,使支持经济增长的重任仍落在央行肩上.市场预计,在进入2013年後的很长时间里,英国利率都将维持在0.5%的纪录低点.

英国央行去年10月意外宣布重启公债购买计划,主要为应对源自欧债危机日益加剧的风险,此举时间早于市场预期.

但在上月数据显示,英国经济在2011年最後一季萎缩0.2%,且通胀率从9月所及三年高位5.2%大降1个百分点後,央行的上述举措被证明有其道理.

在此种背景下,路透走访的分析师预计,英国央行本月将把购债目标规模从2,750亿英镑提高至3,250亿,并预计最终会达3,500亿.

多数分析师亦认为,英国央行不会在2月通胀报告中作出重大的预估调整.央行货币政策委员会(MPC)的九名委员将在2月8-9日会议上讨论报告的内容,2月15日将对外发布.

去年11月,英国央行预测通胀率将在2012年第四季降至2%目标值的下方,然後在2013与2014年徘徊在1.3%附近.2012年多数时间里,经济增长料停滞不前,其後缓慢回升.

央行MPC委员对自己在2月会议上的政策意向口风甚紧,唯有鸽派委员普森周四称,他倾向於支持将量化宽松规模扩大750亿英镑.

央行总裁金恩表示,通胀下滑给了央行在必要时扩大QE的空间.

多数分析师认为,鉴於更多的强硬派委员对今年晚些时候通胀率将以多快速度下滑持保留看法,英国央行将选择将QE规模扩增500亿英镑.

但法国巴黎银行的英国分析师David Tinsley警告称,这个选择恐会被错误解读为2月过後将不再有更多QE.

"英国央行必需小心,别在复苏开始之际就太快'撤兵',"他说,"市场上有很多人认为,直到今年下半年,都将有来自英国央行的公债买盘."(完)