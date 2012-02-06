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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 16:12 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及近四个月高位,受美就业数据和供应忧虑推动

路透东京2月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一上涨逾3%,触及近四个月最高位.交易员指出,这是因美国就业数据乐观,并且市场担心橡胶供应下降.

TOCOM指标7月期胶<0#2JRU:>结算价报每公斤323.4日圆,上涨8.7日圆.

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