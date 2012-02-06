《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透伦敦2月6日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:周五美国公布良好就业数据,欧元无动于衷仍在区间内交投.区间下限是上周低点1.3030,上限是1.3240/50一带--去年10月高点1.4250至近期低点1.2610跌势的38.2%回档位.
只有有效跌破1.3050支撑区域和上周低点,才能再次瞄准此前一周低点1.2870/80,而在上周高点之下,日K线图的空头反转图形,仍令市场聚焦跌向1.2600水准.
美元/日圆:周五反弹突破76.50水准,预计会涨向76.75,但尚未有强劲的後续买盘跟进.
再次测试纪录低点75.30日圆的风险是否已完全消除,仍不能判定.若美元能守在76.20上方,很可能进行盘整并试探上个月高位.上月在78.25日圆止步後,这个200日均线水准成为美元由跌转升的关键阻力.
英镑/美元:英镑继续坚挺,但是汇价走势继续显示可能接近顶部,特别是目前接近1.5965处的200日移动均线.上周高点1.5880美元可能依然是主要阻力,在接近这些高点时显然不能排除进一步轧空的可能.
只有英镑保持在1.5740之下,才会再次瞄准上周低点1.5640.在1.5530区域和上周低点之下,可能会有一些买兴.(完)
--编译 田建华;审校 张涛
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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