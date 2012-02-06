〔中国汇市〕人民币兑美元续收跌,中间价变化不大但美元买盘略多(更新版)

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(新增更多报价)
* 人民币兑美元续收跌
* 中间价变化不大,美元买盘略多
* 习近平访美前,近期小幅升值的预期浓重
路透北京/上海2月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一续收跌.在中间价变化不大的情况下,美元买盘略多一些,致即期汇价延续着上周末的弱势.
"今天的(即期)动得不是很大,美元买盘略重一些,把即期汇价推到接近中间价的位置,"上海一外资银行交易员称.
他与华东地区一银行交易员均表示,习近平副主席下周将访美,回顾以往历次此等规格中美领导人会晤同期的汇市情况,常规人民币都会升值,以配合大环境,此次出访前亦有小幅升值的浓重预期.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3121 6.3067 6.3146 6.3108 6.3102 6.3028
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
上述外资行交易员还指出,近期中间价引导作用不强,需继续关注明後天的中间价走势;假如引导方向不进一步不明朗的话,客盘或萎缩,进而导致即期汇价延续前几日小幅波动的局面.
以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2725/75 6.2680
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2969/32 6.2930
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3291元.
东京汇市欧元周一遭受一定的打击,因希腊联合政府各党派对於批准新援助计划的条件犹豫不定,而最後期限仅剩几个小时,令人担心整体纾困计划可能遭遇失败.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。