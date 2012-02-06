〔中国汇市〕人民币兑美元续收跌,中间价变化不大但美元买盘略多(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元续收跌

* 中间价变化不大,美元买盘略多

* 习近平访美前,近期小幅升值的预期浓重

路透北京/上海2月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一续收跌.在中间价变化不大的情况下,美元买盘略多一些,致即期汇价延续着上周末的弱势.

"今天的(即期)动得不是很大,美元买盘略重一些,把即期汇价推到接近中间价的位置,"上海一外资银行交易员称.

他与华东地区一银行交易员均表示,习近平副主席下周将访美,回顾以往历次此等规格中美领导人会晤同期的汇市情况,常规人民币都会升值,以配合大环境,此次出访前亦有小幅升值的浓重预期.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3121 6.3067 6.3146 6.3108 6.3102 6.3028

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

上述外资行交易员还指出,近期中间价引导作用不强,需继续关注明後天的中间价走势;假如引导方向不进一步不明朗的话,客盘或萎缩,进而导致即期汇价延续前几日小幅波动的局面.

以下为北京时间16:33,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2725/75 6.2680

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2969/32 6.2930

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3291元.

东京汇市欧元周一遭受一定的打击,因希腊联合政府各党派对於批准新援助计划的条件犹豫不定,而最後期限仅剩几个小时,令人担心整体纾困计划可能遭遇失败.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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