〔中国债市〕中长券收益率涨势较明显,央票或恢复发行令预期再修正

路透上海2月6日电---中国银行间债市周一现券收益率整体反弹,其中中长期利率品种涨势较为明显,达3-5个基点(bp).春节前後存准率下调的预期落空,而本周公开市场又恢复了央票需求申报,央票在暂停发行逾一个月後或重启,可能预示着货币政策放松步伐趋缓.

交易员并称,近期宏观数据显示当前经济基本面或好於此前预期,这亦为政策放松能否持续打上问号,市场预期因此不断被修正,并拖累现券短期走势偏弱.

"存准一直不降,央票又恢复报需求了,预期在不断调整,"北京一银行交易员称.

已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]

前述交易员还指出,今日信用债亦跟随利率品种的步伐,收益率有所上行,而有关高收益债可能酝酿推出的消息,对二级市场暂未有实质性的影响,毕竟目前信用债的热点仍在中高等级信用债上.

中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导高收益债(垃圾债)相关办法有望近期颁布,且最快本月落地实施.但业内人士表示,此举短期内难以改变投资者对垃圾债信用风险的担忧.[ID:nCN1371172]

剩余期限约9.54年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.4700%,上日尾盘为3.4400%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7888 3.4476

上日 2.9264 3.3506

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4805/3.4148

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7930/2.7390

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5903/3.5285 (完)

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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