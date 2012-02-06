〔中国债市〕中长券收益率涨势较明显,央票或恢复发行令预期再修正

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海2月6日电---中国银行间债市周一现券收益率整体反弹,其中中长期利率品种涨势较为明显,达3-5个基点(bp).春节前後存准率下调的预期落空,而本周公开市场又恢复了央票需求申报,央票在暂停发行逾一个月後或重启,可能预示着货币政策放松步伐趋缓.
交易员并称,近期宏观数据显示当前经济基本面或好於此前预期,这亦为政策放松能否持续打上问号,市场预期因此不断被修正,并拖累现券短期走势偏弱.
"存准一直不降,央票又恢复报需求了,预期在不断调整,"北京一银行交易员称.
已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]
前述交易员还指出,今日信用债亦跟随利率品种的步伐,收益率有所上行,而有关高收益债可能酝酿推出的消息,对二级市场暂未有实质性的影响,毕竟目前信用债的热点仍在中高等级信用债上.
中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导高收益债(垃圾债)相关办法有望近期颁布,且最快本月落地实施.但业内人士表示,此举短期内难以改变投资者对垃圾债信用风险的担忧.[ID:nCN1371172]
剩余期限约9.54年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.4700%,上日尾盘为3.4400%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.7888 3.4476
上日 2.9264 3.3506
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4805/3.4148
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7930/2.7390
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5903/3.5285 (完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。