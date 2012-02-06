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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 16:37 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币走低,因希腊债务重组疑虑引发获利卖盘

路透新加坡2月6日电---韩元与坡元周一下滑,因希腊债务重组谈判停滞不前,促使短线投资者对新兴亚币了结获利,并削减多头仓位.

希腊联合政府必须在周一前告知欧盟,他们是否将接受1,300亿欧元新援助协议的严苛条款,以避免无序违约[ID:nCN1370058].

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