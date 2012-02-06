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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 16:53 BJT

《外汇动态》欧元/美元料继续保持区间震荡态势

0813GMT---对於欧元兑美元EUR=来说,希腊对援助提议做出回应的最後时点(1000GMT)至关重要.不过投机客保留了大量的空头仓位,或许在坏消息传出後逢低了结获利.

若跌破21日移动均线,则显示近期的整固态势结束.定单情况倾向於保持近期1.3020-1.3220的区间.尽管系统账户止损单在1.3050下方,交易员表示在1.3030-50有良好的买盘.在1.3020和1.3000下方有大量停止单.短期止损位在日线一目均衡云区底部1.3114.在1.3200-20间仍有不少卖单.若突破1.3260,则将令欧元空头感到不安.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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