《外汇动态》欧元/美元料继续保持区间震荡态势

若跌破21日移动均线,则显示近期的整固态势结束.定单情况倾向於保持近期1.3020-1.3220的区间.尽管系统账户止损单在1.3050下方,交易员表示在1.3030-50有良好的买盘.在1.3020和1.3000下方有大量停止单.短期止损位在日线一目均衡云区底部1.3114.在1.3200-20间仍有不少卖单.若突破1.3260,则将令欧元空头感到不安.(完)