版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 16:57 BJT

《外汇动态》美元/日圆:据悉有多头进行部分获利了结

0826GMT---据悉,美元/日圆JPY=目前在76.80的233小时移动均线切入位附近有日本出口商卖单积聚.据说在该水准至77.00之间有较大规模的卖盘.

不过,在76.65-75附近对美元/日圆进行部分获利了结的多头已经预计,汇率亚洲午盘将在目前位於76.69的200小时移动均线切入位附近盘旋.

由於很多炒家从很低的76日圆开始一直做多,在当前水准进行部分获利了结,令美元/日圆现有仓位均价远低於76.00,这样的操作看来很安全.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐