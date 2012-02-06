《外汇动态》投资者不应忽视希腊违约风险--花旗

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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0828GMT---花旗分析师表示,投资者目前忽视了希腊的风险,指出希腊发生债务违约的风险不容忽视.如果希腊违约,那麽势必造成波及并在一段时期内引发汇市的剧烈波动.
花旗的短期估值模型显示,投资者已经忽略了希腊风险.花旗认为,这是由於投资者认为民间投资者参与协议能够在3月债务到期前达成,或者是投资者单纯以为希腊太小,其问题不至于影响到整个欧元区.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
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