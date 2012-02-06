《外汇动态》美元/日圆区间交投态势或令逢低买入者受益

0837GMT--继上周五公布乐观的美国1月非农就业报告及供应管理协会(ISM)1月非制造业指数後,持有大量日圆多仓的投机客可能易受美国公债收益率(殖利率)上涨影响.

出口商的卖单挂在76.80-77.00,可能会延缓美元兑日圆JPY=的涨势,但逢低买入者可能获益.

逢低吸纳者亦正押注美元兑日圆将延续10月後的区间交投态势.

在76.00、75.75和75.50障碍位前方来自期权交易员及长线投资者的强劲买需将支持上述策略.

需要触发75.00下方的主要停止单,才能结束上述区间交投态势.

大规模停止单料在日线图云区上方的77.53/54.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]