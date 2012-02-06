(重温稿)《中国新债预测》国开行五年固债利率预测均值3.73%,10年浮息利差83bp

* 招标品种: 国开行五年期固息债 国开行10年期浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多200亿元人民币

* 预测均值: 3.73% 83bp

* 预测区间: 3.66%-3.85% 73bp-90bp

* 招标时间: 周二(2月7日)上午10:00-11:00 周二(2月7日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行和券商) 7位(银行和券商)

路透上海2月6日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行发行五年期固息债和10年期浮息债.路透调查显示,经济增速回落放缓,加之央行今日重启央票需求申报,市场对於宽松政策出台的信心愈减.料机构对中长期固息新债需求不佳,该五年固息债中标利率将紧随二级市场水平,预测均值落在3.73%.

而浮息债目前绝对收益率偏高,具备投资价值,或可吸引投资盘介入,料该10年浮息债中标利差均值为83bp(基点),低於二级市场水平.

交易员指出,前期降准和宽资金面等利好因素已被债市过度消化,而今日央行重启申报央票需求,拟回收流动性,再次为原本乐观的预期"泼了冷水",机构申购中长期固息债的热情将受到抑制.

"今天报央票需求了,说明央行要维持不松不紧的局面,二级市场(收益率)紧跟着涨起来了,预计还得再涨,(投资者)肯定愿意等利率涨的更高点再介入."北京一银行交易员称.

已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[ID:nCN1370634]

而对於浮息债,交易员认为,目前一年期定存基准的浮息债收益率反映了央行至少降息一次的预期.但是从经济基本面和央行的态度上看,降息的预期被消弱了,因此浮息债的绝对收益仍有上涨空间,将受到投资户的偏爱.

"depo的绝对收益率高,所以投资户愿意买,而且年初本来发的债就不多,机构对它的需求就可能凸现出来."上海一银行交易员称.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.1113%;二级市场上,剩余期限约4.433年的固息农发110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为3.76%/3.66%.

中债登银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,10年期品种最新利差报在约98bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.48%左右,相同期限固息债<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价为3.9650%.

二级市场上,剩余期限约9.038年的国开行浮息债110207券最新双边报价CN110207=CFXM为4.3950%,对应利差约89.5bp.

明日招标的新债为国开行第五期和第六期金融债,具体条款如下:

第5期 第6期

-----------------------------------------------------------------------

发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息 10年/浮息

招标时间 2月7日10:00-11:00 2月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月9日 2月9日

起息日 2月9日 2月9日

发行期 2月8日-2月9日 2月8日-2月9日

上市日 2月15日 2月15日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

----------------------------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)