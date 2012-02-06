〔基金观点〕中国经济不会硬着陆,当局政策空间充裕--Finisterre

路透伦敦2月6日电---Finisterre Capital基金公司新成立的新兴市场基金经理Edward Cole在接受路透采访时表示,中国为打击投机性泡沫不得不作出坚毅的决议,但当局将掌舵经济避免"硬着陆".

中国12月房价连续第三个月下滑,助燃中国经济放缓的担忧.但是Cole表示,中国拥有可以淡化经济颓势的政策工具,且会在必要时使用.Cole联合管理的一只基金投资於中国股市.

"中国经济韧性十足,且中国储备充足,财政腾挪空间广大."Cole说道.

其还表示,"考虑到全球经济困难的前景,以及明年年初的政局变化,我们最终得出结论,中国当局不会允许任何形式的经济硬着陆."

Finisterre这只新成立的基金於去年11月推出,原始资本为2,500万美元,目标是在第二季向外围投资者开放时筹集5亿美元.(完)