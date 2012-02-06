〔基金观点〕中国经济不会硬着陆,当局政策空间充裕--Finisterre

标题新闻：中国国家电网计划通过在巴西发行债券为在该国的输变电工程筹资32亿里拉(10亿美元)
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路透伦敦2月6日电---Finisterre Capital基金公司新成立的新兴市场基金经理Edward Cole在接受路透采访时表示,中国为打击投机性泡沫不得不作出坚毅的决议,但当局将掌舵经济避免"硬着陆".
中国12月房价连续第三个月下滑,助燃中国经济放缓的担忧.但是Cole表示,中国拥有可以淡化经济颓势的政策工具,且会在必要时使用.Cole联合管理的一只基金投资於中国股市.
"中国经济韧性十足,且中国储备充足,财政腾挪空间广大."Cole说道.
其还表示,"考虑到全球经济困难的前景,以及明年年初的政局变化,我们最终得出结论,中国当局不会允许任何形式的经济硬着陆."
Finisterre这只新成立的基金於去年11月推出,原始资本为2,500万美元,目标是在第二季向外围投资者开放时筹集5亿美元.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。