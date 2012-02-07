〔中国公开市场〕今日将进行260亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海2月7日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.

为调节春节期间市场流动性,正回购操作此前已连续六周暂停,最近一期操作是在去年12月15日.

消息人士此前曾透露,央行在周一恢复公开市场需求的申报,但按惯例应於周二发行的一年期央票依然"缺席".

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN](完)